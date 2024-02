Tiesj Benoot "préfère être dans l'équipe Visma que dans n'importe quelle autre équipe"

Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike) retrouvera le peloton samedi à l'occasion du 79e Circuit Het Nieuwsblad. Le Gantois, victime d'une chute dans la 1e étape du Tour d'Algarve, avait quitté la course portugaise après trois étapes la semaine dernière.

"Je pense que ma condition est bonne", a déclaré Benoot jeudi. "L'hématome me fait encore souffrir mais c'est sur la bonne voie. Nous aurons une équipe très forte ce weekend. Je fais partie des gars qui peuvent aller loin et colorer le final. Bien sûr, Wout van Aert sera notre leader mais nous avons plusieurs coureurs qui peuvent aller au bout. Nous allons durcir la course. L'idée n'est pas de se retrouver avec quelqu'un comme De Lie à l'arrivée".

Benoot avait terminé 15e du Nieuwsblad l'an dernier, avant de remporter Kuurne-Bruxelles-Kuurne le lendemain. Il défendra son titre dimanche à Kuurne où, cette fois, Wout van Aert sera au départ.