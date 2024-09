Tim Merlier a faim de victoire et veut encore se "mêler à la lutte" dimanche à Gooik

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a encore faim de victoire, après avoir décroché sa 15e de la saison à l'occasion du Championnat des Flandres de cyclisme (1.1), couru vendredi à Koolskamp. "Je veux me mêler à la lutte lors de la Flèche de Gooik", a annoncé le sprinteur au regard rivé sur sa prochaine course prévue dimanche.

Dans un final "mouvementé", une chute a vu plusieurs coureurs frapper le bitume. "Je n'ai pas chuté, mais j'ai été parmi ceux qui ont dû poser pied à terre. La route dégagée, nous avons alors lancé notre course-poursuite. Cela a pris un certain temps, et je crois que nous ne sommes revenus dans le peloton qu'à 4 kilomètres de l'arrivée. Nous avons alors dû nous réorganiser. Il fallait voir qui était encore avec nous dans l'équipe et comment nous pouvions lancer le sprint. Malheureusement, j'avais déjà perdu Bert Van Lerberghe et Warre Vangheluwe a été envoyé pour me ramener à l'avant. Il l'a très bien fait. Je devais juste m'assurer de sortir au bon moment."

Cinq jours après son succès dans la course en ligne des championnats d'Europe, Merlier a enregistré la 49e victoire de sa carrière. En 2024, il a notamment remporté trois étapes sur le Tour d'Italie et sur l'UAE Tour ainsi que deux étapes sur le Tour de Belgique, et le Grand Prix de l'Escaut.