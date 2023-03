Tim Merlier "salue le travail de Bert van Lerberghe" après sa victoire à Nokere

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a conservé, mercredi, son titre à la Nokere Koerse en s'imposant dans un sprint puissant devant les Belges Edward Theuns et Milan Menten. Le champion de Belgique, 30 ans, a ainsi signé la 28e victoire de sa carrière et sa cinquième de la saison après une étape du Tour d'Oman, deux du Tour des Emirats arabes unis et une de Paris-Nice.

"Les deux derniers circuits locaux ont été très agités, tout le monde était à fond", a expliqué Tim Merlier. "Il était difficile de contrôler la course, mais je veux saluer mon coéquipier Bert van Lerberghe qui était très fort et qui était à mes côtés dans la finale. Il a tout mené et, à ma demande, il a encore réussi à me lancer dans le sprint et à m'amener là où je voulais. Je lui ai dit qu'il ne fallait plus hésiter car il venait d'y avoir une chute derrière nous dans le peloton. Je pense que mon sprint et mes valeurs n'étaient pas aussi impressionnants que lors de ma victoire l'an dernier. Mais ce fut suffisant pour m'imposer presque dans mon jardin: j'habite à quatre kilomètres de Nokere Je suis très content de cette victoire pour moi et pour mon équipe à qui je veux donner ce pour quoi elle m'a engagé."