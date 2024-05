Tim Merlier s'offre le 1er sprint massif: "Ma victoire la plus difficile"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté lundi la 3e étape du Tour d'Italie après un sprint massif difficile. "C'est ma victoire la plus difficile", a confié Merlier dans l'interview flash d'après-course.

Le final a été marqué par une attaque du maillot rose Tadej Pogacar et du deuxième du général, Geraint Thomas, qui ont profité d'une bosse pour tenter leur chance. Cela a donné un dernier kilomètre palpitant. "C'est ma victoire la plus difficile", a directement réagi Merlier. "C'était un final très dur. Dans le dernier kilomètre, je n'ai jamais trouvé le bon sillage. J'étais continuellement dans le vent."

Merlier a devancé de peu Jonathan Milan. "J'ai vu le panneau des 300 mètres et je me suis dit qu'il fallait y aller", a raconté le sprinteur belge. "J'ai vu que Milan a commencé son sprint du côté gauche et je savais que je serais premier ou deuxième. Je suis heureux d'avoir gagné. L'équipe a accompli un excellent travail: Mauri Vansevenant était encore avec moi après l'ascension, Julian Alaphilippe était, Luke Lamperti, Bert Van Lerberghe..."