Tour de Lombardie: Tadej Pogacar écrase la concurrence et s'offre un nouveau Monument, Evenepoel termine deuxième

Un groupe de 22 coureurs s'est formé à l'avant sur l'ascension du Colle di Berbenno, après 80 km de course. Parmi eux, Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike). Meurisse a tenté de fausser compagnie aux autres échappés sur la Colma di Sormano (12,9 km à 6,4%), alors que le peloton était revenu à moins de 30 secondes. Dès que le Belge et le Néerlandais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) ont été repris sur cette ascension, Pogacar a attaqué, à 6,4 km du sommet et 48 km de l'arrivée.

Le Tour de Lombardie se déroulait ce samedi, avec un duel annoncé dès le départ entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Longue de 252 kilomètres, la course s'est en réalité vraiment décantée à moins d'une cinquantaine de km de l'arrivée.

Derrière le champion du monde, un trio s'est formé avec Evenepoel, Van Eetvelt et l'Espagnol Enric Mas (Movistar). Evenepoel a lâché Van Eetvelt et Mas dans la descente pour se retrouver seul derrière Pogacar. Il a ensuite construit un avantage intéressant, réduit en partie par Remco Evenepoel, parti à l'attaque environ 11 kilomètres plus tard. Mais il ne parvenait jamais à concurrencer un Pogacar qui confirme encore une fois son statut de maître absolu de la discipline. Le Slovène remporte son quatrième Tour de Lombardie consécutif et termine parfaitement sa saison, devenue mémorable, avec un dernier sacre indiscutable. Sa 25ème victoire de la saison au total.

Remco Evenepoel termine deuxième à plus de 3 minutes de son rival. L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a complété le podium. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) s'est classé septième. Pogacar, 26 ans, ajoute une 25e victoire à son incroyable saison après avoir remporté, notamment, le Tour d'Italie, le Tour de France, la course en ligne des Mondiaux et Liège-Bastogne-Liège. Il devient le deuxième coureur, après Fausto Coppi (1946, 1947, 1948, 1949) à s'adjuger quatre années de suite la "Classique des feuilles mortes".