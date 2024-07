Turgis s'offre une 1re victoire WorldTour: "Gagner une étape du Tour, c'est le Graal"

"Si je viens au départ d'une course, c'est pour la remporter. J'ai gagné à tous les niveaux, il ne me manquait plus qu'une WorldTour. Gagner une étape du Tour de France, c'est le Graal, c'est incroyable."

"C'est fou, ça fait des années que je suis sur le Tour, la septième. Je voyais des caméras qui tournaient toujours auprès des mêmes coureurs et avant le Tour de France, je disais qu'il fallait faire un sondage pour savoir qui pensait pouvoir remporter une étape et je sais qu'il n'y en avait même pas la moitié", a commenté le coureur français au micro de l'organisation.

La 9e étape intégrait des secteurs de gravier blanc, une innovation qui a mis les coureurs à rude épreuve: "On a eu une grosse journée. Je me disais qu'il ne fallait pas se démonter face à de grands champions. Je savais que Jasper (Stuyven) allait mettre une cacahuète et je devais éviter toute attaque, car je suis l'un des plus rapides au sprint. Je ne visais que ça et je voulais qu'ils m'emmènent le plus loin possible".

Avec cette victoire, Turgis offre un succès à une équipe qui n'est pas classée WorldTour: "Pour l'équipe, c'est ce qu'on cherchait. On voulait une victoire d'étape, c'est aussi une victoire de prestige pour moi. J'ai eu une blessure et des douleurs aux côtes après ma chute avec Wout van Aert sur À travers la Flandre. J'ai fait les Classiques avec des douleurs et là ce n'est que du bonheur pour moi".