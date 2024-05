Uijtdebroeks, Merlier et Stuyven chefs de file des quatorze Belges au départ

Quatorze Belges prendront le départ de la 107e édition du Tour d'Italie samedi à Venaria Reale avec notamment Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a bike), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en chefs de file.

Merlier fait lui partie des quatre Belges sélectionnés par Soudal Quick-Step avec Mauri Vansevenant, Pieter Serry et Bert Van Lerberghe. L'ancien champion de Belgique sera un candidat à des victoires d'étapes sur les sprints et pour le classement par points.

Stuyven, pour sa part, effectue son retour à la compétition après sa fracture de la clavicule subie sur A Travers la Flandre fin mars. Il sera notamment accompagné d'Edward Theuns chez Lidl-Trek.

L'équipe Alpecin-Deceuninck sera l'équipe avec le plus gros contingent belge avec cinq coureurs: Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Edward Planckaert et Fabio Van den Bossche. Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels) et Dries De Pooter (Intermarché-Wanty) complètent la liste des 14 Belges au départ en 2022. Ils étaient 11 en 2023.

Trois coureurs belges ont inscrit leur nom au palmarès du Giro avec notamment Eddy Merckx, qui détient le record de cinq victoires (1968, 1970, 1972, 1973, 1974) avec les Italiens Alfredo Binda et Fausto Coppi. Michel Pollentier (1977) et Johan De Muynck (1978) sont les deux autres vainqueurs belges.