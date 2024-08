Un joli succès: Arnaud De Lie remporte le Tour du Danemark pour une petite seconde

Elle est revenue au sprint au Danois Tobias Lund Andresen (dsm firmenich-PostNL). La 2e place de l'Italien Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani) devant le Danois Magnus Cort (Uno-X Mobility) prive ce dernier de la victoire finale. Le champion de Belgique, qui n'a terminé que 20e dimanche, a endossé le maillot bleu de leader jeudi après avoir pris la 2e place de la 2e étape. Il ne l'a plus lâché. De Lie s'impose au général avec une seconde d'avance sur Cort et 27 sur Anders Foldager, membre de l'équipe du Danemark. Son équipier Jenno Berckmoes se classe 5e à 41 secondes.

De Lie décroche à 22 ans sa 24e victoire en carrière, la 5e en 2024 et la première depuis son titre national le 23 juin à Zottegem. Il est le 4e Belge à s'imposer dans cette épreuve après Marc Streel en 1998 et surtout Wout van Aert en 2018 et Remco Evenepoel en 2021. De Lie succès au palmarès à Mads Pedersen. Le profil plutôt plat de la 5e étape ne laissa pas beaucoup de chances aux attaquants. Cela n'a pas empêché les attaques de se multiplier dès le départ. Il a quand même fallu attendre quarante kilomètres pour que le peloton autorise Jimmy Janssens, Victor Enggaard, Emil Toudal, Manuele Tarozzi, Konrad Czabok et Cameron Rogers à s'en aller.