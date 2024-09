Un parcours redessiné sans le Civiglio et une arrivée à Côme le 12 octobre

Le Civiglio ne figure pas sur le parcours du Tour de Lombardie (WorldTour), dernier monument cycliste de la saison, le 12 octobre. Les organisateurs ont présenté leur épreuve mardi, redessinant un tracé de 252 kilomètres entre Bergame et Côme, qui reprend son statut de ville d'arrivée.

Le peloton retrouve au menu le Sormano, mais qui sera abordé par un autre versant, et voit le Civiglio disparaître des difficultés au départ de Bergame, ville d'arrivée ces dernières années.

Plus de Civiglio donc au programme, mais le San Fermo della Battaglia, que les coureurs ont franchi en 2020 et 2022 et dont le sommet est situé à 5 kilomètres de l'arrivée, fera son retour.

Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier pour la 3e fois d'affilée, fera encore figure de grandissime favori d'une épreuve disputée une semaine après les championnats du monde de Zurich qui délivrera un nouveau maillot arc-en-ciel le 29 septembre.

Fausto Coppi détient toujours le nombre de victoires en remportant l'épreuve cinq fois dont quatre fois consécutivement, de 1946 à 1949, puis en 1954.

Philippe Gilbert, dernier vainqueur Belge, a remporté l'épreuve en 2009 et 2010.