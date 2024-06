Un parcours varié et une course ouverte pour la 93 édition

Mercredi débutera pour cinq jours la 93e édition du Tour de Belgique. La course (2.Pro) débutera avec un contre-la-montre individuel de 12 kilomètres autour de Beringen, dans le Limbourg. Le successeur de Mathieu van der Poel sera connu dimanche, au pied de l'Atomium, d'où partira et arrivera la dernière étape.

Le parcours est assez similaire à l'édition précédente, en dehors des première et troisième étapes. Après l'épreuve chronométrée mercredi, la deuxième étape sera disputée sur un parcours sans difficultés de 184,2 kilomètres entre Merelbeke et Knokke-Heist. Vendredi, le parcours sera un peu plus accidenté, avec 188,3 kilomètres entre Turnhout et Montaigu-Zichem.

Le classement général devrait toutefois se disputer samedi lors de l'étape-reine, au départ et à l'arrivée de Durbuy (177 km). Les coureurs y affronteront notamment la Côte de Champs des Hêtres (2.1 km à 3.1% de moyenne), la Petite Somme (2.4 km à 4.8% de moyenne), la Côte de Hermanne (2.2 km à 4.8% de moyenne) et le Mur de Durbuy (0.8 km à 8% de moyenne). Dimanche, le peloton effectuera cinq tours de circuit à Bruxelles et dans le Brabant flamand sur une longueur totale de 186,2 kilomètres. Le parcours essentiellement plat et l'arrivée sur l'Esplanade devraient favoriser un sprinteur.