"Un sentiment mitigé" pour Tiesj Benoot "malgré la victoire de l'équipe"

Tiesj Benoot a salué la victoire de son coéquipier de Visma-Lease a Bike, l'Américain Matteo Jorgenson, sur les routes d'À Travers la Flandre mercredi. Le coureur belge a joué un rôle déterminant dans le final et a terminé 4e. Il a évoqué toutefois son sentiment mitigé après la lourde chute de Wout van Aert, qui souffre de fractures de la clavicule et de plusieurs côtes et pour qui le printemps des classiques est terminé.