Une 10e édition comme dernière répétition pour les Jeux Olympiques et le Tour

La 10e édition du Baloise Ladies Tour (2.1), course à étapes belgo-néerlandaise, qui débute mercredi fera office de dernière répétition générale en vue des Jeux Olympiques de Paris et du Tour de France Femmes.

La Néerlandaise Lucinda Brand ne défendra pas son titre avec Lidl-Trek qui misera sur Fleur Moors et l'Italienne Elisa Balsamo. La Néerlandaise Lorena Wiebes sera présente pour SD Worx-Protime tout comme sa compatriote Charlotte Kool et la Britannique Pfeiffer Georgi pour dsm-firmenich PostNL. Côté belge, Marion Norbert Riberolle et Fien Van Eynde pour Fenix-Deceuninck ou encore Febe Jooris (AG Insurance-Soudal NXTG) et Valerie Demey (VolkerWessels) seront aussi de la partie.