Une dixième étape synonyme de reprise en douceur

Après une journée de repos, le peloton du Tour de France va reprendre en douceur mardi lors d'une 10e étape promise aux sprinteurs entre Orléans et Saint-Amand-Montrond.

Longue de 187,3 km et plate pour l'essentiel, sans aucune côte répertoriée au programme, la journée devrait être tranquille pour les coureurs du classement général, toujours emmené par le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) avec 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 1:15 sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

"On va traverser la Sologne et après, normalement, ça peut être tranquille. Mais on a déjà vu sur ce terrain-là qu'avec le vent ça pouvait se compliquer", prévient toutefois le directeur technique du Tour, Thierry Gouvenou.