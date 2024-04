Une édition 2024 programmée le 28 avril, plus printanière qu'automnale

Partager:

L'édition 2024 de la Famenne-Ardenne Classic (1.1), le 28 avril, quitte cette année sa date traditionnelle de fin de saison en raison de nombreuses contraintes.

Les organisateurs du club cycliste de CC Libramont-Chevigny, qui ont présenté la course jeudi, ont justifié le changement, notamment, par l'organisation des Mondiaux sur route à Zürich le 30 septembre, par le fait que la date traditionnelle de la course, le premier dimanche d'octobre, a été attribuée par l'UCI à Paris-Tours cette année. Les organisateurs ont également souligné l'encombrement du calendrier national et l'impact de l'année olympique. La 6e édition de cette course wallonne créée en 2017 (non organisée en 2020 et 2021) sera disputée sur 195km au départ du WEX à Marche-en-Famenne. Les coureurs effectueront d'abord une boucle de 123km avant d'entrer sur le circuit local à Marche (24km) à parcourir trois fois.

Les principales difficultés sont la côte de Nassogne (Barrière de Champlon), le Col d'Ortho, la côte de Filly (Barrage de Nisramont), la côte de Waharday et la côte de Roy franchie 4 fois dans le circuit local. L'an dernier, la Famenne-Ardenne Classic avait été remportée par l'enfant du pays, Arnaud De Lie, au terme d'un sprint qu'il avait terminé en pédalant d'une seule jambe après avoir "déclipsé" du pied droit. Le jeune Wallon avait devancé l'Australien Kaden Groves et le Français Florian Sénéchal. Arnaud De Lie a, pour cette année, reçu les honneurs de l'affiche de la course sur laquelle il est représenté avec un casque cycliste à cornes et une épée à la main: l'affiche est l'œuvre du Français Jean-Paul Mellouet, fondateur, organisateur et dessinateur de la course bretonne Tro Bro Léon.