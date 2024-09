Une médaille de bronze qui "donne des options" pour la course en ligne à Van de Steene

"Je suis très fier et heureux", a réagi Van de Steene après sa course bouclée en 41:52.22. "J'avais beaucoup de force et j'ai terminé à ma place. Un chrono ne ment jamais. Ma forme était très bonne et c'était un parcours spécial avec quelques montées. Il fallait rouler trois à quatre fois à fond. Heureusement, les supporters nous ont poussé dans les passages les plus difficiles."

Le handbiker n'en a cependant pas encore fini avec ses Jeux avec la course en ligne jeudi où il débutera avec le statut de champion du monde en titre. "Cette médaille est prometteuse et me donne des options tactiques. Je peux prendre plus de risques et tenter le tout pour le tout. Je veux gagner l'or mais avec le risque de finir sixième ou septième."