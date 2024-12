Une solide frayeur: Thibau Nys se blesse à la cheville après une énorme chute à Dublin

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a quitté prématurément la course de la deuxième manche de la Coupe du monde de cyclocross à Dublin dimanche à la suite d'une blessure à la cheville. Lundi, son père et manager de l'équipe, Sven Nys, a donné des nouvelles rassurantes concernant la blessure de son fils.

"Thibau prendra l'avion depuis Dublin pour Calpe (Espagne, NDLR) afin de rejoindre le stage de l'équipe Lidl-Trek. Sa cheville est enflée, mais il n'y a pas de problèmes qui l'empêcheraient de s'entraîner. Il a dû freiner brusquement car Michael Boros était tombé devant lui et obstruait le passage. Le choc par l'arrière de l'autre coureur (Menut, NDLR) a causé la blessure. Il a percuté son dos à pleine vitesse et a ensuite atterri sur sa cheville", a déclaré Sven Nys, ancien double champion du monde de cyclocross.

Thibau Nys devrait reprendre la compétition le 15 décembre lors de la manche de Coupe du Monde à Namur. "C'est le plan jusqu'à nouvel ordre", poursuit Sven Nys. "Il y a maintenant, comme prévu, le stage avec son équipe sur route. Thibau continuera à combiner cela avec le cyclocross. Nous maintenons le régime d'une course de cyclocross par week-end, d'autant plus qu'il sera actif sur route dès le début de la saison. Son programme sur route sera communiqué plus tard par son équipe. C'est dommage que la course à Dublin se soit terminée si tôt. La blessure n'est pas si grave, c'est le point positif."