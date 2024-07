Van Aert: "J'ai considéré cette étape comme un bon entraînement pour samedi prochain"

A six jours de l'épreuve contre-la-montre des Jeux Olympiques de Paris, Wout van Aert n'a pas tout donné lors de l'étape chronométrée de dimanche au Tour de France. "Le plus important était d'avoir un jour de repos supplémentaire en vue de la semaine prochaine", a déclaré le coureur Visma-Lease a Bike.

Le contre-la-montre très difficile entre Monaco et Nice ne convenait de toute façon pas entièrement à Van Aert. "J'ai essayé de rouler à un bon rythme et de ne pas trop forcer. Je l'ai considéré comme un bon entraînement pour samedi prochain: rouler en position de contre-la-montre autant que possible. Même si c'était assez risqué, sans reconnaissance. J'ai atteint l'arrivée en toute sécurité, c'était le plus important."

Van Aert restera sur la Côte d'Azur avant de rejoindre Paris. "Je reprendrai mon souffle avec ma famille. J'espère qu'ici les gens me laisseront tranquille. Je me rendrai à Paris mercredi pour reconnaître le parcours et remettre le moteur en marche", a précisé le Campinois.