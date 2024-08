Van Aert se réjouit de la journée de repos: "Les deux derniers jours ont été difficiles"

"J'ai essayé de prendre l'échappée pour faire quelque chose pour Sepp (Kuss) dans le final. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer dès le début et je me suis retrouvé dans un bon groupe. Mais je n'étais pas assez fort pour m'accrocher aussi longtemps que je le voulais, et je n'ai donc pas pu faire grand-chose dans le final", a commenté l'actuel maillot vert de la Vuelta au micro de l'organisation.

"Je voyais surtout deux coéquipiers très forts avec [Adam Yates]. Avec Soler et Vine, on savait à quoi s'attendre. Ils ont vraiment bien travaillé en équipe. Plus tard, j'ai pu entendre à la radio que son avance était encore très importante, c'était donc une belle offensive de sa part. Une victoire bien méritée."