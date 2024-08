Vanthourenhout fait confiance aux sprinteurs: "La sélection la plus difficile à faire"

Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout a annoncé mardi sa sélection de huit coureurs pour la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme, qui se tiendront du 11 au 15 septembre dans le Limbourg. Quatre sélectionnés pourraient jouer la victoire (Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jordi Meeus et Wout van Aert) alors qu'un sprint est attendu.

Vanthourenhout, qui a aussi sélectionné Tim Declercq, Laurenz Rex, Jonas Rickaert et Bert Van Lerberghe pour l'Euro, n'a pas encore indiqué qui serait leader. "Je vérifie toujours au préalable si les coureurs sont en forme et prêts à se conformer à une certaine tactique. Ce n'est que lorsqu'ils donnent leur feu vert qu'ils peuvent être sélectionnés. Il y a des coureurs qui ont déjà beaucoup gagné, mais au championnat d'Europe, il n'y a qu'un vainqueur. Il faut prendre les bonnes dispositions".

"Ce n'est pas dans mes habitudes de sélectionner deux sprinteurs", a ensuite reconnu le sélectionneur. "Mais si vous ne prenez pas un certain coureur, vous devez pouvoir l'expliquer, et je ne pouvais pas le faire. De ce point de vue, c'est la sélection la plus difficile que j'ai eue à faire jusqu'à présent".

Vanthourenhout est enfin revenu sur la non-sélection de Remco Evenepoel. "Remco a toujours été très motivé par ce contre-la-montre. Mais après un été très chargé, la récupération prend plus de temps que prévu et les Mondiaux, un objectif très important pour lui, arrivent à la fin du mois. Nous avons donc décidé de ne pas le sélectionner".