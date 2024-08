Victime d'un problème technique, Wout van Aert s'en veut d'avoir dépensé trop d'énergie

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a connu une huitième étape compliquée sur le Tour d'Espagne samedi. Victime d'un problème mécanique, il s'en veut surtout d'avoir couru après le peloton et d'avoir dépensé trop d'énergie.

"J'étais bien placé à l'avant, mais j'ai déraillé après un virage et je n'ai pas pu remettre ma chaîne en place en roulant, donc j'ai dû m'arrêter rapidement", a commenté 'WVA' dans une interview après la course.

Un problème qui est survenu au plus mauvais moment : "Je me suis retrouvé à l'arrière du peloton à un moment où beaucoup de gars commençaient à lâcher. C'était une course-poursuite absurde, car à la fin j'ai perdu tellement d'énergie que je ne pouvais plus aider l'équipe."