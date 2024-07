Vingegaard ne veut pas offrir la victoire finale à Pogacar : "Je ne cède pas encore"

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se prépare pour la troisième et dernière semaine du Tour de France, occupant actuellement la deuxième place au classement général, à 3:09 du porteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates). Le Danois de 27 ans a déclaré dimanche soir qu'il n'avait plus rien à perdre dans ce Tour 2024. "Mais je ne rends certainement pas encore les armes", a-t-il affirmé avec détermination le lendemain, lors de la deuxième journée de repos.

"Je pense que je suis à mon meilleur niveau en montagne. Hier en particulier", a déclaré Vingegaard lors de la conférence de presse. "Si quelqu'un est meilleur, il faut l'accepter. On ne peut pas être déçu. Tadej est actuellement le plus fort, mais j'espère que nous pourrons inverser la situation durant la troisième semaine."

"J'ai remporté le Tour à deux reprises et je ne suis pas ici pour viser la deuxième place. Je ferai tout ce qui est possible, continuerai à me battre et essaierai de gagner. Mais ça peut également arriver d'être dans un mauvais jour."

Vingegaard a également fait l'éloge de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), troisième au classement général à 5:19 de Pogacar et troisième à chaque étape le week-end dernier. "Remco est très fort. Il l'a montré ces deux derniers jours. Mais je préfère attaquer Tadej plutôt que de me soucier de la troisième place. Je crois encore que c'est possible", a conclu Vingegaard, confiant dans ses chances de mettre Pogacar en difficulté.