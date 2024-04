Wout van Aert donne de ses nouvelles après sa chute "espère être bientôt sur le vélo"

Van Aert était tombé sur A Travers la Flandre et s'en sorti avec des côtes cassées, une fracture de la clavicule et une fracture du sternum. "Neuf jours après l'opération, je commence à me sentir un peu plus moi-même. J'espère être bientôt sur le vélo mais, pour le moment, le rétablissement complet de mes blessures et mes fractures est ma priorité absolue. Je suis reconnaissant du temps supplémentaires que j'ai pu passer avec mes proches."

Le coureur de Visma-Lease a bike a donc dû déclarer forfait pour le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race. Sa participation au Tour d'Italie, qui commence début mai, reste en suspens. "Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris soin de moi après ma chute: ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, l'équipe, les médecins, les infirmières. Je ne pourrai jamais assez insister sur l'immense soutien que vous m'avez apporté. Cela m'a fait davantage sourire et moins souffrir."