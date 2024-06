Wout van Aert et Laurens De Plus blessés superficiellement après leur chute

Victimes d'une chute pendant la 2e étape du Tour de France, dimanche, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) n'ont souffert que de blessures superficielles. Le bulletin médical de l'organisation en a fait état après la course.

Van Aert et De Plus ont tous deux chuté dans le peloton juste avant le sprint intermédiaire à 86 kilomètres de l'arrivée, tout comme l'Américain Matteo Jorgenson, coéquipier de Van Aert. "Matteo n'avait plus qu'une main sur le guidon parce qu'il attrapait un sac de ravitaillement. Puis il a roulé dans un gros trou sur la route", a expliqué Grischa Niermann, manager de l'équipe Visma-Lease a Bike. Dans la chute, Jorgenson a emporté son coéquipier Van Aert. "C'est une stupide chute, mais ils ont l'air d'aller bien. Ça n'a pas l'air d'être trop grave".

Wout van Aert, visiblement touché à la fesse droite, a rassuré peu après la chute en levant le pouce vers la caméra. Il a travaillé en tête, plus tard dans l'étape, pour son leader Jonas Vingegaard. De Plus semblait plus gravement touché, surtout sur le côté droit, et a été examiné par le médecin de son équipe immédiatement après l'arrivée.