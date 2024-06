Dylan Derdaele et Jan Lauryssen remportent la 2e manche à Zolder

La deuxième manche du Belcar Endurance avait lieu ce dimanche sur le circuit de Zolder dans le cadre du meeting Truck Grand Prix. Dylan Derdaele et Jan Lauryssen ont remporté la course de 125 minutes du programme.

Au volant de leur Porsche 911 GT3 Cup N.99 de l'écurie Belgium Racing, les deux Belges ont précédé l'Audi R8 LMS GT2 des champions en titre Bert et Stienes Longin et Peter Guelinckx qui s'étaient élancés depuis la pole position. Ils prennent ainsi la tête du classement général. Jan Ooms et Glenn Paenen ont complété le tiercé sur la Porsche 911 GT3 Cup N.56 du Q1 Trackracing.

La victoire dans la catégorie GTB est revenue par Arthur Peters et Kenny Herremans sur la Porsche 718 Cayman GT3 de l'équipe Tip Top Rent by NGT.