Et voici la première F1 de 2025: McLaren lance le bal et présente sa toute nouvelle voiture

Norris n'a pas réussi à remporter son premier titre de champion du monde des pilotes l'année dernière. Avec son équipier Oscar Piastri, il a tout de même permis à McLaren de remporter son premier championnat des constructeurs depuis 1998.

Norris et Piastri parcourront 125 miles à eux deux jeudi sur le circuit de Silverstone lors d'un tournage promotionnel avant les essais de pré-saison qui se dérouleront à Bahreïn du 26 au 28 février. "Cette année sera plus compétitive que jamais, nous avons donc beaucoup à faire pour conserver notre titre de constructeur et viser celui de pilote", a déclaré Norris. "Je suis revenu au MTC (McLaren Technology Centre) pour préparer la saison à venir et l'ambiance est positive mais concentrée. Nous sommes tous impatients de mettre la voiture en piste à Bahreïn avant nos débuts en compétition en Australie et de voir où nous nous situons par rapport aux autres équipes".