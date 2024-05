F1: Charles Leclerc (Ferrari) partira en tête du Grand Prix de Monaco

Chez Alpine, son premier pilote Pierre Gasly partira 10e. Le Français a offert à son équipe son premier ticket de la saison pour la Q3 - la troisième et dernière séance des qualifications où se joue la pole et que seuls les dix plus rapides de la Q2 peuvent courir. Son coéquipier et compatriote Esteban Ocon partira 11e.

Loin derrière, l'Espagnol Fernando Alonso ne s'élancera que 16e, une sacrée contre-performance pour le double champion du monde 2005-2006, toujours dans le Top 10 des pilotes les plus rapides lors des essais libres courus plus tôt ce week-end.

L’autre Red Bull, celle de Sergio Pérez, ne partira que 18e. Hors du coup depuis le début de week-end, le Mexicain a signé à Monaco ses plus mauvaises qualifications depuis le début de la saison.