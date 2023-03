Fernando Alonso réussit le meilleur temps de la deuxième séance d'essais

Après son deuxième meilleur temps lors de la première séance d'essais libres, seulement battu par la Red Bull de Sergio Pérez, le double champion du monde Fernando Alonso a réussi à devancer le Mexicain, 3e à 171/1000es, et le Néerlandais Max Verstappen, 2e à 169/1000es. Ce dernier a par ailleurs déploré une voiture plus instable que le week-end dernier.

Derrière les deux Red Bull, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a gagné un rang par rapport aux premiers essais libres et termine à 460/1000es, 4e, tandis qu'un surprenant Nico Hulkenberg (Haas) complète le top-5, l'Allemand terminant à 469/1000es d'Alonso. Dans l'autre Aston Martin, le Canadien Lance Stroll, de retour de blessure, a terminé la deuxième séance à la 6e place, à 543/1000es.

Après son tête-à-queue et une dernière place lors de la première session, le pilote espagnol Carlos Sainz (Ferrari) ne s'est pas vraiment rassuré en terminant 14e à 1.049 de son compatriote Alonso.

Samedi la troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu à 12h30 (heure belge), et précédera les qualifications prévues à 16h00. La course a lieu dimanche.