Haie d'honneur, réunion secrète, départ à 1h46 du matin: les adieux émouvants de Daniel Ricciardo à la F1

Daniel Ricciardo a plus que probablement fait ses adieux à la F1, dimanche, lors du GP de Singapour. L'Australien devrait perdre son volant chez Racing Bulls dans les prochains jours. A Singapour, l'Australien a même eu droit à des hommages appuyés.

Daniel Ricciardo et la F1, c'est plus que probablement terminé. En réalité, l'issue ne fait aucun doute: Liam Lawson va remplacer l'Australien dans la Racing Bulls dès le prochain GP, prévu à Austin le 20 octobre prochain. Ricciardo paiera ainsi sa nouvelle saison difficile, avec 12 petits points au compteur, 10 de moins que son coéquipier. Il est aussi victime d'une clause contractuelle, qui permettait à Lawson d'aller voir ailleurs s'il ne recevait pas sa chance ou ne disposait pas d'une garantie de rouler en F1 l'an prochain. C'est pour le conserver dans le giron Red Bull que Racing Bulls va l'aligner dans les prochaines semaines.

Le GP de Singapour, couru dimanche, était donc sans doute le tout dernier de la carrière de Ricciardo. Très ému, ce dernier n'avait lui-même pas caché son émotion, confirmant qu'il savait qu'il était sur un siège éjectable. Les hommes ont alors plu pour le pilote de 35 ans, qui a disputé 257 GP entre 2011 et 2024, glanant 8 victoires et 32 podiums, en grande partie chez Red Bull, aux côtés de Max Verstappen. L'Australien, en prenant le point du meilleur tour dimanche, a d'ailleurs rendu un fier service à Verstappen, qui peut désormais se contenter de finir deuxième de chaque course jusqu'à la fin de la saison sans perdre le titre.