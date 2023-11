Max Verstappen s'impose à Sao Paulo et signe une 17e victoire cette saison

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Brésil, 20e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo. Le Néerlandais a signé sa 17e victoire de la saison en devançant le Britannique Lando Norris (McLaren) et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Dès le tour de formation, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) devait abandonner après avoir perdu le contrôle de sa monoplace qui s'est crashée dans le décor. Le départ du Grand Prix était le théâtre d'un autre accident entre le Danois Kevin Magnussen (Haas) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), tous les deux également contraints à l'abandon. Dans la foulée, la direction de la course sortait le drapeau rouge et les pilotes étaient invités à regagner la pit lane.

Après une quinzaine de tours, Lando Norris tentait de jouer des coudes avec Max Verstappen. Après une première attaque, le Britannique était vite repris par le Néerlandais qui défendait sa position sur l'offensive suivante avant de prendre le large.