Tout est arrivé... sauf les voitures: la F1 est en pleine galère à quelques jours du GP de Chine

C'est ce qu'on appelle une grosse galère. Depuis quelques jours déjà, les équipes de la F1 s'activent, à Melbourne d'abord mais aussi à Shanghai, pour acheminer les voitures de l'Australie à la Chine en un temps record. La logistique pour assurer un transfert d'un tel volume de matériel en aussi peu de temps est incroyablement délicate.

Mais selon The Sun, il y a là un problème. Et pas n'importe lequel. En effet, en Chine, plusieurs équipes font face à de gros problèmes de livraison. Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams et Aston Martin n'ont ainsi toujours pas reçu, au moment d'écrire ces lignes, les voitures qu'ils aligneront au départ dimanche. Et le tout à deux jours des premiers essais libres.