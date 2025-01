Un nouveau déficit de plusieurs millions d'euros: le bilan délicat du GP de Belgique de F1

Mercredi, la Formule 1 avait annoncé que le GP de Belgique avait été prolongé pour plusieurs années, de 2026 jusqu'en 2031, avec cependant deux saisons, en 2028 et 2030, qui manquent pour le moment à l'appel. Le GP couru en juillet dernier a été un véritable succès de foule, avec quelque 380.000 personnes présentes tout au long des trois jours de l'événement. Cela n'a cependant pas empêché la société organisatrice de clôturer le GP sur une perte financière. Celle-ci est, pour le moment, estimée à entre 3 et 3,5 millions d'euros mais les comptes doivent encore être consolidés, a expliqué vendredi Melchior Wathelet, en marge du Salon de l'Auto.

Cela signifie qu'il faut regrouper les comptes de plusieurs entités pour obtenir une image de la situation financière globale, ce qui devrait être fait dans le courant du premier quadrimestre, d'après le président de Spa GP. Malgré les chiffres de fréquentation très élevés de ces dernières années, Spa GP ne parvient pas à clôturer une édition avec un bénéfice. En 2023, la société organisatrice avait affiché une perte de 2,3 millions d'euros.

Le déficit de 2024 est donc plus élevé mais s'explique, selon Spa GP, par d'importants investissements et des opérations de promotion. Il est également loin des 6 à 8 millions d'euros de manque à gagner enregistrés avant 2020. Chaque année, c'est la Région wallonne qui éponge les dettes de Spa GP. Interrogés sur ces déficits récurrents, les responsables politiques évoquent souvent les retombées économiques de l'événement, qui sont évaluées à près de 42 millions d'euros pour la Wallonie et à plus de 55 millions d'euros pour la Belgique dans sa globalité, d'après une étude datant de 2022.

La Déclaration de politique régionale du gouvernement MR-Les Engagés, entré en fonction cet été, prévoit cependant de responsabiliser la société organisatrice dans l'amélioration de son résultat net. Le prochain GP de Belgique de F1 est prévu du 25 au 27 juillet et verra le retour d'une course Sprint sur le circuit spadois.