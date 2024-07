Une bonne nouvelle à Spa-Francorchamps ? La F1 négocie pour prolonger le GP de Belgique de plusieurs années

Le GP de Belgique a trouvé son public. Alors que la popularité de la discipline est de plus en plus impressionnante, notamment grâce à divers partenariats médiatiques comme ceux bouclés avec Netflix, le circuit de Spa-Francorchamps a été surpris de voir débarquer autant de monde dans ses tribunes. Au total, ce sont plus de 300.000 personnes qui se sont rendues sur le tracé ardennais le week-end dernier. Un succès qui permet à Spa Grand Prix, le promoteur de l'épreuve belge de Formule 1, de poursuivre les négociations en vue d'une extension du contrat actuel en bonne position.

Le journal flamand annonce que les discussions actuelles concernent une prolongation de 5 ans, soit jusqu'en 2030. La volonté serait de pérenniser l'épreuve sur du long terme, alors que le circuit, qui est une institution distincte de celle qui organise le GP, a consenti à de gros investissements structurels sur le circuit. Cela concerne l'aménagement d'une tribune endurance totalement revue, la mise en place de nouvelles installations de divertissement et, prochainement, une modernisation de certains équipements du paddock. Sans oublier les aménagements liés à la sécurité.

L'édition 2024 a répondu aux attentes. Sur la piste, mais aussi en dehors. De quoi combler les organisateurs, fiers de pouvoir démontrer leurs qualités face aux têtes pensantes de la F1. "Il était absolument primordial que toute l’organisation se déroule sans accroc. Et on peut dire que c’est réussi, avec un Grand Prix sold-out et un show incroyable sur la piste et en dehors qui a été assuré. On est évidemment satisfait et content du week-end qui s’est vraiment bien déroulé. On a aussi démontré que la Belgique est un partenaire fiable sur lequel on peut compter", a confié Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix, dans les colonnes de La Meuse.

Une rotation ? C'est non

Face à ce pic de popularité, la F1 répond par une extension du calendrier. Nombreux sont les pays à postuler pour accueillir une épreuve, parfois avec des budgets colossaux. Spa Grand Prix disposant d'une aide publique (la Région Wallonne épongeant les pertes chaque année), la garantie financière est relativement intéressante. A l'inverse, par exemple, du GP des Pays-Bas, lui aussi menacé au-delà de 2025, qui ne fonctionne qu'au travers d'une entreprise privée.