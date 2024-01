Fabian Lurquin plus positif que son pilote, Sébastien Loeb: "on fait une bonne affaire"

Fabian Lurquin s'est montré plus positif que son boss, Sébastien Loeb (Hunter) à l'issue de la 10e étape du Dakar. Il est vrai que malgré les ennuis, et les deux crevaisons encore, le duo a repris du temps (7 minutes 11) à Carlos Sainz (Audi), toujours leader au classement général du rallye-raid alors qu'il reste deux étapes au programme.

"Nous aurions signé des deux mains pour un tel scénario", a confié Fabian Lurquin alors que le Français pestait sur les "conneries" qui lui ont fait perdre "une quinzaine de minutes." A leur avantage, Carlos Sainz a aussi connu des soucis et des crevaisons perdant "sept à huit minutes" selon ses dires. L'Espagnol, 61 ans, conserve ainsi 13 minutes et 22 secondes au général et reste en bonne position pour ajouter un quatrième Dakar à son palmarès après ses succès en 2010, 2018 et 2020.

"Finalement, ce n'est pas une si mauvaise journée, loin de là", a confié Fabian Lurquin au bivouac. "Il reste encore deux étapes, à commencer par celle de demain (jeudi). C'est la même que l'an dernier où nous avions terminé à la 2e place malgré trois crevaisons. On ne sait pas très bien encore comment on va l'aborder, parce qu'il y en aura très peu qui pourront nous aider si on est en problèmes avec les roues."