Fabian Lurquin, vainqueur avec Loeb : "Nous avons crevé deux fois, mais cela a tenu"

"Ce qui me plaît un peu moins", a confié Fabian Lurquin, copilote de Sébastien Loeb. "Il faudrait creuser un premier trou pour ne pas le garder dans nos traces. Il peut en outre bénéficier du fait d'être suivi par les deux autres Audi, celles d'Ekström et Peterhansel, mais on verra, ce sera une étape intéressante. Aujourd'hui, nous avons tenu malgré deux crevaisons. Dans les pierres, vous savez que ça peut arriver. Et c'est arrivé deux fois, du coup, nous n'avions plus de roue de secours et personne pour nous aider en cas de nouvelle crevaison. Mais cela a tenu jusqu'à l'arrivée. La chance était de notre côté de ce point de vue là. On a attaqué, parce qu'on veut reprendre du temps sur Sainz, mais pas trop non plus, parce qu'au pire on veut rester deuxième".

Mercredi, la caravane restera à AlUla pour y effectuer un parcours de 371km. Le Dakar s'achève vendredi à Yanbu.