Fermeture du pont de la N89 surplombant l'E411/A4 durant un week-end

Le tronçon de la N89 entre le rond-point et le pont surplombant l'E411/A4 à hauteur de l'échangeur n°25 "Libramont-Chevigny" sera fermé du vendredi 16 juin à 20h00 au lundi 19 juin à 06h00 en raison de travaux de réfection du revêtement, annonce lundi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Le chantier aura un impact sur la circulation depuis et vers l'autoroute.

Concrètement, la circulation sera totalement interrompue sur le tronçon concerné et les accès vers l'autoroute seront inaccessibles à l'exception de celui vers Arlon en provenance de Bertrix. Sur l'E411/A4, la situation sera identique et seule la bretelle de sortie vers Bertrix en direction d'Arlon restera ouverte à la circulation.

Les usagers en provenance de Libramont-Chevigny seront déviés via la N40 et l'échangeur n°26 "Verlaine". Les automobilistes en direction de Bertrix pourront emprunter une déviation via la N845. Depuis Bertrix, les conducteurs en direction de Bruxelles devront emprunter l'autoroute jusqu'à l'échangeur n°26. Une déviation via la N40 sera mise en place pour ceux à destination de Libramont-Chevigny.