Gilles Magnus contraint à l'abandon lors des 4 heures de Dubai

Vainqueur de la première manche de la saison à Sepang en Malaisie, Gilles Magnus a été contraint à l'abandon au volant de l'Audi R8 LMS Evo II N.42 de l'écurie française Saintéloc Racing. L'Anversois, qui fait équipe avec l'Allemand Christopher Haase et le Français Alban Varutti, occupe la 2e place du championnat en catégorie GT, derrière l'équipage Alex Malykhin-Joen Sturm-Klaus Bachler (Porsche 911 GT3-R N.92 Pure Rxcing). Ce trio a remporté la course dans sa classe à Dubai.

Malgré un tête-à-queue après 30 minutes de course, la victoire est revenue à l'Oreca-Gibson LMP2 N.99 engagée par l'équipe émiratie 99 Racing pour le Russe Nikita Mazepin, le Suisse Louis Delétraz et l'Omanais Ahmad Al Harthy. L'équipage conforte son avance au championnat LMP2 et devance pour trois secondes Roda-Andlauer-Binder (Oreca Proton Compétition N.22). Le trio Kurtz-Braun-Jakobsen (Oreca Crowdtrike by APR N.4) est 3e à 6 secondes.