Laurens Vanthoor deuxième d'une édition tronquée à cause du brouillard

Laurens Vanthoor a terminé à la deuxième place de l'édition 2024 des 24 Heures du Nürburgring qui fut la plus courte de l'histoire de l'épreuve avec seulement 49 tours couverts.

L'épreuve allemande s'est arrêtée peu après 23 heures samedi suite à un épais brouillard ayant forcé la direction de course à brandir le drapeau rouge. Les concurrents sont finalement repartis sous le coup de 13h30 dimanche pour boucler cinq tours derrière la voiture de sécurité. Mais les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées et la course était définitivement stoppée vers 14h45.

L'équipage Ricardo Feller-Christopher Mies-Dennis Marschall-Frank Stippler a été déclaré vainqueur sur l'Audi R8 LMS N.16 engagée par l'écurie Scherer Sport PHX.