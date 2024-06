Marc Marquez rejoindra l'équipe d'usine Ducati à partir de 2025 aux côtés de Bagnaia

Marquez roule actuellement au sein de l'équipe Gresini, une écurie satellite de Ducati, qu'il a rejoint début 2024 après onze saisons chez Honda. L'Espagnol, 31 ans, remplacera l'Italien Enea Bastianini. Il a signé un contrat de deux ans avec l'équipe.

Marquez compte six titres de champion du monde en MotoGP, la catégorie reine. Il a aussi été champion une fois en 125 cm³ et une fois en Moto2. Marquez est actuellement troisième du championnat avec 136 points, derrière son compatriote Jorge Martin (171) et son futur équipier Bagnaia (153).