Maxime Martin 2e de la course préparatoire des 24H du Nürburgring

Deux courses de 240 minutes en guise de préparation pour les 24 heures du Nürburgring avaient lieu sur la Nordschleife. Lors de la course 1, Frédéric Vervisch était le meilleur Belge classé, figurant en quatrième position sur l'Audi R8 LMS N°17 du Scherer PHX Sport. Découvrant l'épreuve allemande cette année, Charles Weerts termine dixième sur la BMW M4 GT3 N°72 du Team RMG, juste devant son équipier habituel Dries Vanthoor sur la BMW M4 GT3 N°99 du ROWE Racing. Maxime Martin (BMW M4 GT3 N°98 ROWE Racing) a été contraint à l'abandon sur accident. Le Bruxellois a en revanche terminé deuxième de la course 2 tandis que Vanthoor, Vervisch et Weerts finissaient quatrième, cinquième et sixième. Pilotant la Porsche 911 GT3-R N°33 du Falken Motorsports, Alessio Picariello a abandonné sur accident.