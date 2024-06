Sébastien Ogier doit renoncer après une sortie de route et une hospitalisation

Le Gallois Elfyn Evans et le Japonais Takamoto Katsuta sont les deux autres pilotes des Toyota Yaris officielles engagés en Pologne.

"Les examens effectués à l'hôpital de Varsovie n'ont révélé aucune blessure grave, mais Sébastien Ogier passera la nuit à l'hôpital en observation et ne participera pas au rallye", a expliqué son team. Son copilote Vincent Landais a quant à lui déjà quitté l'hôpital", a indiqué Toyota.

On ignore encore si le constructeur japonais sera en mesure de présenter une troisième voiture au départ. "Remplacer Ogier par un autre pilote est une option que nous explorons encore. Nous en dirons plus à ce sujet ultérieurement."

Ogier a remporté 55 rallyes de championnat du monde dans sa carrière. Il s'est imposé en Pologne en 2014 et 2015. Depuis son dernier titre mondial en 2021, l'Alsacien ne dispute plus la totalité du mondial des rallyes. Il devait disputer son 5e rallye cette semaine, après avoir été absent en Suède et au Kenya.