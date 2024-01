Alexander Blockx battu au 1er tour des qualifications

L'Anversois de 18 ans, 351e mondial, a dû reconnaître la supériorité de l'Américain Zachary Svajda (ATP 141), 32e et dernière tête de série de ces qualifications. Celui-ci s'est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 et deux heures et six minutes de jeu.

Blockx devait gagner trois rencontres dans ce tableau préliminaire pour avoir le droit de jouer son premier tournoi du Grand Chelem chez les seniors.