Alexander Blockx blessé au dos : "Il se réjouissait d'être en finale en Belgique"

"Alexander avait déjà ressenti quelques douleurs dans son quart de finale vendredi", a expliqué à Belga son coach, Philippe Cassiers.

"Et lorsqu'il s'est réveillé ce matin, son côté gauche était complètement bloqué. Il rencontrait même des difficultés à marcher. Nous sommes dès lors allés voir le kiné, qui a encore essayé de dénouer son dos, mais rien n'y a fait. Il n'a même pas été question d'envisager le moindre test à l'échauffement. Ce n'était pas possible. C'est évidemment très malheureux. Alexander se réjouissait de la perspective d'être en finale d'un tournoi en Belgique. Et c'est également un nouveau coup d'arrêt, après sa blessure à la cheville droite (NdlR : en Corée du Sud, en avril) qui lui a coûté trois mois. Il avait bien repris le collier et même gagné en maturité. Il a eu beaucoup de matches ces dernières semaines et je l'ai vu bien progresser, alors que la terre battue n'est pas sa surface de prédilection. Son niveau de jeu était vraiment bon. Heureusement, cette blessure-ci est nettement moins grave. J'espère que d'ici une semaine, il sera de nouveau sur pied."