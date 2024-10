Alexander Blockx veut montrer son évolution à Anvers: "Je sens que j'ai progressé"

Blockx attend beaucoup de ce tournoi qu'il a "hâte de commencer". "J'ai joué ici ces deux dernières années mais j'ai pris plus d'expérience au plus haut niveau. L'année dernière, je n'ai pu gagner que quelques matches en qualifications mais je sens que j'ai progressé physiquement, mentalement et techniquement. Je me sens prêt à jouer contre tout le monde, même les meilleurs joueurs du monde."

L'ancien N.1 mondial chez les juniors veut également profiter d'un tournoi à domicile. "Nous n'avons pas beaucoup de tournois en Belgique. Il y a le Challenger de Louvain-la-Neuve et ici à Anvers mais c'est tout. Ce sont les semaines où vous voulez jouer votre meilleur tennis. Je veux donner le maximum et je suis plus motivé."