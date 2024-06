Andy Murray garde l'espoir de disputer le tournoi après avoir été opéré avec succès

Murray, double champion olympique 2012 et 2016, a été opéré d'un kyste à la colonne vertébrale samedi après avoir ressenti une faiblesse dans sa jambe droite lors d'un match du deuxième tour au Queen's contre Jordan Thompson.

"La semaine dernière a été assez difficile", a déclaré l'Écossais. "Lorsque je me suis blessé au Queen's et que j'ai eu les scanners et les rendez-vous médicaux qui ont suivi, j'étais dans une situation très difficile. Plusieurs chirurgiens m'ont dit que je devais être opéré immédiatement en raison de la nature du problème.