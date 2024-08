Andy Murray "heureux" de finir sa carrière selon ses termes

Après avoir éliminé Sander Gillé et Joran Vliegen au deuxième tour, Murray et son compatriote Daniel Evans n'ont pas pu venir à bout des Américains Taylor Fritz et Tommy Paul. "Je me sens bien", a confié Murray après avoir quitté le Court Suzanne-Lenglen en pleurs. "C'était un magnifique dernier tournoi. Ce n'est évidemment pas la fin parfaite. Cela aurait été incroyable de finir avec une médaille."

Gêné par des pépins physiques à répétition depuis 2018, et plus récemment une opération du dos, l'ancien double vainqueur de Wimbledon et lauréat de l'US Open s'est dit "heureux" de finir "selon mes termes". "Il y a des moments où j'ai cru que ce ne serait pas possible. Même il y a quelques mois, lorsqu'on m'a dit que je ne pourrai pas jouer aux Jeux Olympiques et à Wimbledon. Je me sens chanceux d'avoir pu jouer de grands matches ici et créer d'incroyables souvenirs."