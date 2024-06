Arevalo et Pavic rejoignent Bolelli et Vavassori en finale du double masculin

Le Salvadorien Marcelo Arevalo et le Croate Mate Pavic (ATP 13 et 21 en double) joueront la finale du double messieurs à Roland-Garros, le deuxième Grand Chelem de la saison. Classés 9e tête de série, ils y affronteront les Italiens Andrea Vavassori et Simone Bolelli (ATP 20 et 23 en double), tête de série N.11.

En demi-finale, vendredi, Arevalo (33 ans) et Pavis (30 ans) ont triomphé de Marcel Granollers et Horacio Zeballos, l'Espagnol et l'Argentin N.1 mondiaux en double et 1re tête de série sur la terre battue parisienne. La confrontation s'est achevée après un peu plus de deux heures et trois sets: 3-6, 6-4, 7-5.

Jeudi, Vavassori (29 ans) et Bolelli (38 ans) s'étaient offerts les 2es têtes de série, l'Australien Matthew Ebden et l'Indien Rohan Bapanna (ATP 3 et 4 en double). En moins de deux heures, la paire italienne l'avait emporté sur les bourreaux de Sander Gillé et Joran Vliegen (en quarts de finale), 7-6, 2-6, 6-2.