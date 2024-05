Bemelmans, le coach de Bergs: "J'ai le sentiment que Zizou est en mission ici"

"J'avais le cœur un peu effrayé, car je voyais que Zizou n'était pas du tout à son aise au début", a-t-il confié à Belga lundi. "Tabilo dirigeait tranquillement le jeu. À 6-3, 5-2, je me suis dit qu'il était moins cinq, mais aussi qu'il ne fallait pas grand-chose pour faire basculer le match, car ses choix n'étaient pas si mauvais. Et c'est bien qu'il ait réalisé que Tabilo, finalement, était vulnérable. Cela a tout changé. Une fois le gain du deuxième set en poche, il était parti et est même devenu intenable. Chapeau que Zizou ait pu réagir de la sorte, car ce n'était pas évident. Il a fait preuve d'une belle force mentale."

Cette victoire constitue aussi un pas pour Zizou Bergs, puisqu'il s'agit de sa toute première dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.