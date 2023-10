Ben Shelton remporte son tout premier titre sur le circuit

Ben Shelton a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, joué sur surface dure et doté de 1.857.660 dollars, dimanche au Japon. En finale, l'Américain (ATP 19) s'est imposé en deux sets 7-5, 6-1 contre le Russe Aslan Karatsev (ATP 50) en 1 heure et 22 minutes.

Shelton, 21 ans, remporte le premier tournoi de sa carrière pour sa toute première finale sur le circuit. L'Américain s'était révélé lors du dernier US Open en atteignant les demi-finales du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison début septembre.

Karatsev, 30 ans, a lui disputé la 5e finale de sa carrière et a manqué l'occasion de remporter un quatrième titre après ceux de Moscou et Dubaï en 2021 et de Sydney en 2022. Il avait déjà perdu en finale à Belgrade en 2021.