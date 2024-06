Bergs, qui va intégrer le Top 100, est "curieux de voir" ce dont il sera capable sur gazon

Première accession au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Assurance d'une entrée dans le Top 100 à l'ATP. Et probable participation aux Jeux Olympiques. Zizou Bergs (ATP 104) a vécu "un rêve" comme il l'a confié samedi soir après sa défaite 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 6-4 contre Grigor Dimitrov (ATP 10) sur le Court Philippe Chatrier. Et il quittera Paris avec des souvenirs plein la tête.

"C'était fou de se retrouver dans ce stade avec autant de monde", a-t-il expliqué. "Cela a été un bon match. J'ai réussi à développer un tennis agressif. Il (Dimitrov) m'a dit que j'étais très fort et que je devais continuer comme ça. Je me suis vraiment bien amusé ici, avec mon coach, mon agent, ma copine. J'étais dans mon élément. Et je sens que le tennis vit maintenant en Belgique. Plein de Belges me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de messages après le match. C'est super."

Zizou Bergs a donc pris une nouvelle dimension à Roland-Garros. Et s'il souhaite légitimement savourer ce brillant parcours, le natif de Lommel ne compte pas non plus s'arrêter là.