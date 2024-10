Billie Jean King Cup: la Belgique va devoir battre cet adversaire pour rester dans l'élite mondiale

Elise Mertens (WTA 28) et Greet Minnen (WTA 95), N.1 et N.2 belges au classement WTA, ne feront donc pas le déplacement en Chine pour ce match.

Wim Fissette, le capitaine de l'équipe belge, a sélectionné Hanne Vandewinkel (WTA 216), Marie Benoit (WTA 220), Sofia Costoulas (WTA 283), Ysaline Bonaventure (WTA 915) et la junior Jeline Vandromme (WTA 1414, ITF juniors 9) pour le barrage de Billie Jean King Cup contre la Chine, les 16 et 17 novembre à Guangzhou. La fédération belge de tennis l'a annoncé vendredi.

"Nous avons volontairement opté pour un mélange de jeunes talents et d'expérience", a expliqué Fissette dans le communiqué de la fédération. "Hanne et Sofia ont prouvé aux États-Unis qu'elles pouvaient performer sous pression et évoluer en équipe, ce qui est important dans cette compétition. De plus, je suis très heureux que Jeline fasse partie de l'équipe pour la première fois. C'est une joueuse incroyablement talentueuse avec un avenir prometteur, et nous voulons déjà lui faire découvrir le sentiment unique d'une compétition nationale."

"Pour accompagner cette jeune génération, nous avons à nouveau Marie dans l'équipe, qui a réalisé une excellente saison", a ajouté le nouveau coach de la N.1 mondiale Iga Swiatek. "De plus, Ysaline est de retour dans l'équipe après un an d'absence. Ysaline s'entraîne à 100% et est connue pour son engagement et sa combativité lorsqu'elle joue pour la Belgique. Nous pourrons certainement utiliser cette mentalité contre un adversaire aussi fort que la Chine. Nous voyageons donc avec une équipe jeune et motivée, et même si nous savons que la Chine est un adversaire coriace, nous nous battrons pour chaque point."

Belges et Chinoises s'étaient affrontées une fois, en 2007, en barrages pour le groupe mondial de la Fed Cup. La Chine l'avait emporté 4-1 à Knokke.